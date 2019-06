'Live - Non è la d’Urso', ultima puntata: è mistero sulla presenza di Pamela Prati

Cala il sipario sulla prima edizione del programma ‘Live – Non è la d’Urso’ che stasera, mercoledì 19 giugno, chiude il ciclo delle 14 puntate settimanali che hanno accompagnato il pubblico di Canale 5.

Avvolta nel mistero resta ancora la presenza di Pamela Prati nella serata conclusiva del talk show di Barbara d’Urso che tanto ha discusso sul caso riguardante il suo fantomatico matrimonio e tutta la scia di eventi ad esso relativo. Dopo la rivelazione della richiesta di un cachet esorbitante da parte della showgirl nella scorsa puntata, la conduttrice al momento non ha anticipato nulla sulla sua presenza durante la serata di mercoledì 19 giugno, ma già circolano le voci di una sua probabile assenza.

Live – Non è la d’Urso, ultima puntata: Pamela Prati ci sarà?

“Secondo quanto risulta a Panorama.it, l’ex soubrette del Bagaglino e la sua legale, l’avvocato Lina Caputo, non saranno in studio mercoledì sera e hanno rifiutato l'invito della produzione”, informa il sito che aggiunge anche la possibilità che negli studi del talk show di Canale 5 potrebbe invece esserci un’altra protagonista del Prati-gate, ovvero Pamela Perricciolo, protagonista di una nuova intervista esclusiva con la d’Urso dopo quella avvenuta tre settimane fa. Se così fosse, di certo, anche stavolta la conduttrice avrà modo di spiegare senza mezzi termini l’evoluzione delle trattative che eventualmente hanno portato alla sua assenza.

Live – Non è la d’Urso, anticipazioni: il caso dello sfratto di Morgan

Ufficiale, invece, è la presenza di Morgan nell’ultima puntata di ‘Live – Non è la d’Urso’. Ad annunciarlo è la stessa Barbara d’Urso sui social: “Morgan sarà a LiveNoneladUrso dopo la notizia che, a causa del suo malore gli è stata concessa una settimana di proroga per lo sfratto. Non solo, ci sarà anche Jessica, la mamma di sua figlia Lara!!!”. Il musicista ha infatti rivelato sui social di essere riuscito a rivedere la piccola grazie alla disponibilità della sua ex, la cantante e gieffina Jessica Mazzoli. Riappacificazione definitiva tra ex in diretta tv? La curiosità sarà svelata stasera, a partire dalle 21.35 su Canale 5.