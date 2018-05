Ci sono separazioni che si consumano tra le mura domestiche e separazioni chiacchierate anche nei salotti televisivi come quella tra Loredana Lecciso e Al Bano. E da un salotto all’altro, da una rete all’altra, i protagonisti della vicenda, quindi Loredana Lecciso, Al Bano e Romina Power, raccontano la loro verità, la loro “versione” dei fatti, e come di consueto accade sta poi al pubblico interpretare la realtà e farsi un’idea perché quando una storia finisce, si sa, le colpe non sono mai solo di uno dei due. E così dopo tanto clamore, Loredana Lecciso torna in tv, nel salotto per eccellenza: quello di Domenica Live.

Il suo ritorno è annunciato per il pomeriggio di domenica 20 maggio come anticipato da Davide Maggio.

"Ci siamo sentiti, non si sente rappresentato dalle parole dei giornali"

Non sono state molte le dichiarazioni pubbliche che Loredana Lecciso ha rilasciato sulla sua ormai tramontata storia d'amore con il cantautore di Cellino San Marco e in quelle occasioni è stata chiara e diretta. In un'intervista a "Chi", Lecciso ha commentato: "Ci siamo sentiti e mi ha detto che non si sente rappresentato dalle parole riportate dai giornali - continua - e cioè che 'Dei 18 anni trascorsi con Loredana, soltanto tre sono stati felici'. Al Bano è un uomo coerente, non avrebbe mai preso in giro tutti per 15 anni".

