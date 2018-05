Loredana Lecciso: "Romina Power è un'estranea"

Continuano i "botta e risposta" tra Loredana Lecciso, Al Bano e Romina Power. I tre protagonisti di una "storia infinita": una storia che vorrebbe un ritorno di Al Bano tra le braccia della storica moglie Romina o un riavvicinamento con la sua ultima compagna continuano a tenere i telespettatori incollari allo schermo. Intanto continuano le dichiarazioni al vetriolo che tutti e tre rilasciano alla stampa e anche durante le trasmissioni televisive. Come nel caso della puntata di Amici andata in onda nella serata di sabato 19 maggio quando Al Bano e Romina hanno cantato la canzone "Felicità", uno dei momenti musicali più importanti della loro carriera, e hanno modificato dei passaggi, una strofa in particolare che ha fatto indignare anche Maria De Filippi che si è difesa dicendo "Non ho un padrone ma un editore". Domenica 20 maggio è stata la volta di Loredana Lecciso di andare in tv e questa volta seduta nel salotto di Domenica Live è stata più rilassata rispetto all'ultima intervista. Tra le tante cose dichiarate ha puntualizzato: "Voglio bene ad Al Bano e voglio che sia sereno perché un uomo sereno può dare di più"