Lorella Boccia bacchetta Fabio Colloricchio: “Sei un parac*lo, dici solo mezze verità”

Dopo aver intervistato Nicole Mazzocato, nella puntata di giovedì 26 dicembre del programma di Real Time ‘Rivelo’ Lorella Boccia ha avuto lo stesso dialogo con Fabio Colloricchio, ex tronista di ‘Uomini e Donne’ che con la 29enne veneta ha avuto una lunga relazione, nata nel programma di Canale 5 e terminata in modo tutt’altro che sereno.

Nel corso del colloquio la conduttrice ha incalzato l’ex tronista accusandolo senza mezzi termini di aver mancato di rispetto alla sua ex fidanzata quando, durante la sua esperienza all’Isola dei Famosi spagnola, ha avuto un rapporto sessuale con Violeta Mangrinan davanti alle telecamere.

Lorella Boccia intervista Fabio Colloricchio: “Paracu*o, dici solo mezze verità”

Riferendosi all’episodio accaduto in Spagna durante il reality, Lorella Boccia ha chiesto a Fabio Colloricchio se, secondo lui, abbia o meno mancato di rispetto alla ex fidanzata Nicole Mazzocato. “Penso di no, scusami è la mia ex. Ognuno è libero di fare della sua vita quello che vuole”, è stata la replica a cui la conduttrice ha fatto seguire la sua osservazione: “Certo questo sì, ma te lo dico da donna. È vero che la relazione è finita e lei è una tua ex, però per una ex fidanzata e per una donna in generale non è mai facile vedere il proprio ex in atteggiamenti così intimi davanti a milioni di telespettatori”. Ma è stato quando Colloricchio ha affermato che non credeva di essere ripreso dalle telecamere che Boccia si è davvero spazientita: “Sì, sì lo so mi hai detto tutto, ma ti è dispiaciuto o no? La verità. Sii sincero, almeno una volta perché da quando ti sei seduto mi hai detto solo mezze verità. Sei un parac*lo, lo dico proprio così, non me ne frega. Sei contraddittorio continuamente”.

Fabio Colloricchio parla dei tradimenti durante la storia con Nicole Mazzocato

Fabio Colloricchio, che nel corso dell’intervista si è anche scusato con la ex per le dichiarazioni espresse durante il reality spagnolo, ha poi svelato che tra lui e Nicole Mazzocato ci sarebbero stati dei tradimenti.

“Penso che questo aiuti a capire perché ho parlato di inferno, parola per cui chiedo scusa, però ci sono degli sbagli molto forti che abbiamo commesso sia io che lei. Ci sono stati dei tradimenti che ci siamo raccontati e abbiamo deciso di andare avanti a prescindere da queste cose. Volevamo recuperare la relazione perché io sentivo di amarla e anche lei sentiva di amarmi, a prescindere dai nostri sbagli”, ha affermato l’ex tronista: “Ci siamo perdonati come persone, però si è creata una crepa nella nostra relazione che non si è potuta più riparare. Sono stato il primo a tradire, però sono venuto a sapere per primo del suo tradimento”.