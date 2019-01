Lorella Boccia conquista i social: la ballerina sul podio degli influencer tv

E' un momento d'oro per Lorella Boccia. Oltre al successo strettamente televisivo, che la vede protagonista ad "Amici di Maria De Filippi" nei panni di conduttrice del day time, la ballerina conquista anche il mondo dei social, piazzandosi al secondo posto tra gli influencer tv più importanti in Italia secondo i dati Nielsen. Prima di lei solo Timor Steffens, ballerino e professore di danza proprio ad "Amici".

Secondo la "top five" stilata dall'azienda (la più prestigiosa nell'ambito delle ricerce di mercato), nella settimana compresa tra il sette e il 13 gennaio Lorella ha superato in engagement (coinvolgimento, ndr) volti come Frank Matano ("Italia's Got Talent"), Alessandro Tersigni ("Il Paradiso delle signore") e Caterina Balivo ("Vieni da me"), guadagnando il podio. Numeri che confermano ancora una volta l'ascesa della 28enne napoletana nel mondo dello spettacolo, dove si sta imponendo sempre di più come showgirl completa. Ex allieva di danza ad "Amici" (2012), Boccia da allora è tornata nella scuola prima come ballerina professionista e poi nelle vesti di co-conduttrice; alla fine dello scorso anno, poi, ha sperimentato la conduzione in solitaria a "Rivelo", in onda su Real Time. Un volto nuovo in tv, che piace al pubblico e agli internauti.