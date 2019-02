Lorella Cuccarini: “Prima la tv era tutta italiana”. E la Balivo le ricorda Heather Parisi

Lorella Cuccarini è stata ospite di Caterina Balivo a ‘Vieni da me’ per ricordare che fino al 17 marzo è in corso ‘Trenta ore per la vita’, raccolta fondi che aiuta la ricerca contro la sclerosi multipla.

L’occasione è stata utile anche per ripercorrere la carriera televisiva della ballerina, storica testimonial e fondatrice della campagna, che insieme alla conduttrice ha ricordato i programmi di cui è stata protagonista.

Dopo aver rivisto i filmati che la mostravano alle prime armi durante i provini, i vari ‘Fantastico’ a cui partecipò accanto a Pippo Baudo, le foto con la collega dell’epoca Alessandra Martinez, Lorella Cuccarini si è lasciata andare a una considerazione sulla tv del passato.

“Era una tv molto artigianale, fatta di persone italiane che facevano una tv solo italiana”, il suo commento, subito interrotto da una imbarazzata Caterina Balivo che ha voluto ricordarle la presenza dell’americana Heather Parisi…

“No per carità, io dico aperta a figure di spettacolo che venivano dall’estero. Io intendevo una produzione tutta italiana, dentro e fuori, con maestranze e dirigenze. Oggi compriamo i format dall'estero, quindi la globalizzazione ha portato la tv ad essere un po' uguale dappertutto. Dobbiamo guardare indietro, bisogna ricordarci di quello che eravamo”, ha puntualizzato ancora Lorella Cuccarini, sorvolando sull’argomento ‘nemica amatissima’ con cui recentemente si era trovata a scontrarsi ancora per le sue dichiarazioni.

Lorella Cuccarini e la sgridata da Pippo Baudo post incidente

Tra i ricordi svelati durante il programma ‘Vieni da me’, Lorella Cuccarini ha raccontato il retroscena ‘traumatico’ che diede origine all’iconica frangetta esibita al primo ‘Fantastico’. “Fu una mia invenzione all’ultimo istante per coprire questa cicatrice”, ha spiegato a Caterina Balivo mostrandole il segno sulla fronte. “Come me la sono fatta? Ho fatto un incidente di macchina ma non guidavo. Un piccolo impatto, niente di serio, ma io sono quella che s’è fatta più male. Ancora mi ricordo la lavata di testa che mi ha fatto dopo Pippo Baudo… Ho fatto la figura di quella che, mentre lavorava, poi si divertiva alle feste serali quando invece era la prima volta che uscivo dopo settimane di sala prove”.

(A questo link, a partire dal minuto 10, l’intervista a Lorella Cuccarini a ‘Vieni da me’)