Lorella Cuccarini sbotta per Fan Caraoke, il direttore di Rai Due si scusa: “Mi dispiace”

Lorella Cuccarini ha espresso un certo disappunto per la circostanza di trovare relegata in una seconda serata decisamente molto tarda la puntata di ‘Fan Caraoke’ che la vedeva protagonista su Rai Due.

La showgirl, ospite del programma condotto da Andrea Perroni che in ogni puntata scopre il carattere di un personaggio diverso viaggiando con lui su un’auto, non ha apprezzato lo sforamento eccessivo della finale di ‘The Voice of Italy’ e il suo tweet “Senza parole” diretto a Rai Due ha sortito le scuse del direttore di rete Andrea Fabiano.

“Ciao Lorella, mi dispiace. La puntata verrà replicata per consentire la visione in un orario umano. Lo comunicheremo domani. Ancora scusa a te, alla squadra del programma e al pubblico” ha replicato Fabiano, la cui decisione è stata accolta con entusiasmo dai telespettatori che effettivamente hanno lamentato l’inizio della puntata all’una di notte.

Fan Caraoke, come rivedere la puntata con Lorella Cuccarini

In attesa che venga deciso e comunicato l’orario della replica, la puntata di Fan Caraoke con protagonista Lorella Cuccarini è già disponibile online, sul sito di Rai Play a questo link.

La puntata è caratterizzata dalla solarità e dal sorriso della protagonista che non a caso per anni è stata definita "la più amata dagli italiani". Un piacevole excursus attraverso gli anni d'oro della sua carriera televisiva ricordando tanti momenti storici che sicuramente il pubblico non avrà dimenticato, senza tralasciare nemmeno il racconto della sua vita personale: i figli, la famiglia, le sue passioni di gioventù e di sempre.

Momenti di vera emozione per Lorella all'arrivo degli ospiti che hanno condiviso con lei un pezzo di strada: Marco Columbro, Giampiero Ingrassia, Peppe Vessicchio, Raf e sua moglie Gabriella Labate. Ad attenderla a fine puntata un fan tra i suoi storici per il quale Lorella rappresenta semplicemente un mito.