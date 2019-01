Striscia, Lorella Cuccarini riceve il Tapiro e commenta lo scontro con Heather Parisi

Lo scontro a distanza tra Lorella Cuccarini e Heather Parisi non poteva che finire (forse...) in tv e precisamente, sugli schermi di Striscia la notizia, pronta a spedire un Tapiro d’oro alla ‘più amata dagli italiani’.

Com’è noto, il battibecco tra le due ballerine si è scatenato sul terreno social di Twitter dove l’americana ha piantato frecciatine acuminate all’indirizzo della collega che si era detta a favore della politica dell’attuale governo in una discussa intervista. La stessa, poi, aveva replicato duramente alla ‘nemica amatissima’ con un tweet al veleno.

Lorella Cuccarini commenta lo scontro con Heater Parisi

“Non è successo niente. Facciamo finta di niente, è passato”, ha detto Lorella Cuccarini intercettata da Valerio Staffelli con il famigerato Tapiro d’oro pronto per essere consegnato. “Ma perché si è arrabbiata? Perché le ha detto che balla per Salvini?”, l’ha incalzata l’inviato.

“Mi piace il confronto e non l’insulto. Non mi piace avere una casacca, non l’ho avuta in 34 anni di lavoro e quindi non vorrei venissero strumentalizzate le cose che dico”, ha commentato Cuccarini.

“Con i grilli come è messa?”, ha chiesto ancora Staffelli spostando l’argomento da Heather Parisi alla politica: “Fanno un po’ di rumore però sono simpatici”, la sua risposta.

E per quanto riguarda lo scontro con la collega: “Per me è chiuso”, ha concluso Lorella. Heather permettendo…