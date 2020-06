Lorella Cuccarini fuori da 'La vita in diretta'? Si vocifera di pressioni dei grillini in Rai

Giorni di fuoco a Viale Mazzini, dove si tirano le somme per la prossima stagione televisiva in vista della presentazione dei palinsesti, in programma per i primi di luglio. Dopo i rumors sulla chiusura de 'La Prova del cuoco', si fanno largo voci su un altro programma storico di Rai Uno, 'La vita in diretta'. Confermato (per carità) ma non nella conduzione, o almeno, da quel che si dice, non del tutto. Al timone potrebbe restare Alberto Matano da solo, mentre Lorella Cuccarini non sarebbe più gradita, ma certamente non dal pubblico, visto che era dai tempi di Mara Venier che la trasmissione pomeridiana della rete ammiraglia non registrava ascolti così alti, riuscendo a battere l'agguerrita concorrenza di Barbara d'Urso con 'Pomeriggio Cinque'. Un successo dovuto al format, ormai consolidato, alla squadra di autori, ma senza dubbio anche alla professionalità di Lorella Cuccarini, che dall'alto dei suoi 35 anni di gloriosa carriera rischierebbe di essere messa alla porta a causa di antipatie politiche.

Secondo le indiscrezioni lanciate dal beninformato Marco Zonetti sul sito NotizieNazionali, dietro al presunto benservito riservato alla conduttrice ci sarebbero pressioni del Movimento 5 Stelle, in particolare del ministro grillino per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora, sempre in prima linea nelle questioni Rai. C'entrano qualcosa le dichiarazioni 'sovraniste', per cui la Cuccarini ha già pagato con un'imbarazzante gogna mediatica un anno fa? Anche se fosse, come ricorda un utente su Twitter: "Trovo imbarazzante che la politica si occupi di chi può stare in tv e chi no". E risponde direttamente Lucio Presta, manager della conduttrice: "A chi lo dice".