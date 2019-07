Lorella Cuccarini a ‘La vita in diretta’, Heather Parisi: “Le dichiarazioni sovraniste aiutano”

Lorella Cuccarini torna stabilmente in tv al timone del programma quotidiano di Rai Uno ‘La vita in diretta’ e Heather Parisi lancia un tweet che punge come una frecciata appuntita.

“Non scherziamo! Per avere la conduzione di un programma sulla TV pubblica italiana non bastano un paio di dichiarazioni sovraniste. Però, di questi tempi, aiutano. Molto”: questa la osservazione che la ex ballerina, celeberrima ‘nemica amatissima’ della collega, ha scritto su Twitter a margine della presentazione ufficiale dei palinsesti Rai della stagione 2019-2020. Nessun riferimento diretto a Lorella Cuccarini, ma, considerati i passati botta e risposta sul campo social sempre pronto allo scontro, è presumibile sia proprio la neoconduttrice Rai la destinataria della caustica considerazione.

Risale, infatti, allo scorso gennaio l’ultimo post di Heather Parisi riferito alle “ballerine sovraniste” successivo a un’intervista rilasciata a Oggi da Lorella Cuccarini che si diceva favorevole alle politiche del governo e al “sacrosanto blocco dei flussi migratori”. “Ci sono, in ordine rigorosamente di importanza, ballerine d'étoile, ballerine soliste e ballerine di fila e, da oggi, anche ballerine sovraniste. O forse no, solo sovraniste”, scrisse allora Parisi, e gli stessi hashtag #heatherparisi #sovranismo riportati oggi come ieri rendono l’idea sulla destinataria del riferimento.

Non scherziamo! Per avere la conduzione di un programma sulla TV pubblica italiana non bastano un paio di dichiarazioni sovraniste. Però, di questi tempi, aiutano. Molto. #heatherparisi #sovranismo — Heather Parisi (@heather_parisi) 9 luglio 2019





Lorella Cuccarini commenta la conduzione de ‘La vita in diretta’

Intanto, come riporta il Corriere, la domanda sul sovranismo è stata fatta direttamente a Lorella Cuccarini ai margini della presentazione dei palinsesti dopo l’annuncio della sua conduzione de ‘La vita in diretta’ insieme ad Alberto Matano. “Dopo 35 anni di carriera credo che questo parli da sé. Sono una persona indipendente, che non ha mai chiesto nulla nella vita e quello che ho fatto l’ho fatto perché ho lavorato sodo e ho incontrato persone che hanno creduto in me”, ha affermato la neotimoniera dello storico programma Rai che si è detta “molto lontana dalla politica”. “Sono una persona che ama dire le cose che pensa, come fa ogni cittadino”, ha aggiunto ancora la showgirl: “Me lo avevano pure chiesto tantissimi anni fa ma non ne ho mai voluto sapere”.