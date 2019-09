“Moglie perfetta e madre meravigliosa”: i complimenti in diretta tv sciolgono Lorella Cuccarini

In coppia con Alberto Matano, lunedì 9 settembre Lorella Cuccarini ha inaugurato la nuova stagione de ‘La vita in diretta’ su Rai Uno come conduttrice dello storico programma della tv pubblica, ruolo che le è costato non poche critiche. Commenti e giudizi negativi, tuttavia, non sono serviti a spegnere il sorriso sul volto luminoso della showgirl che ieri, nella sua seconda diretta televisiva, è stata inaspettata destinataria dei complimenti di un’attrice del calibro di Valeria Fabrizi, ospite della trasmissione.

'La vita in diretta', le parole di Valeria Fabrizi per Lorella Cuccarini

Valeria Fabrizi, interprete di Suor Costanza nella fortunata fiction Rai ‘Che Dio ci aiuti’, è stata tra gli ospiti della puntata de ‘La vita in diretta’ di martedì 10 settembre. Intervistata da Lorella Cuccarini, l’attrice ha sospeso per un attimo il canonico rituale di domande e risposte per rivolgere alla conduttrice parole d’affetto molto intense che l’hanno commossa visibilmente.

“Devo farti i complimenti perché sei una moglie perfetta, una madre meravigliosa e nel nostro mondo sei una persona particolare. Sei veramente una persona tanto bella dentro e fuori” ha detto Valeria Fabrizi, prendendo alla fine le mani di Lorella che non ha potuto fare altro che restare in silenzio, emozionarsi e ringraziare la sua ospite per delle affermazioni tanto sincere.

“Parole inaspettate. Di una grande artista. Commozione, stupore e riconoscenza. Grazie di cuore, Valeria” ha scritto su sui social l’ex ballerina a corredo della clip di quel delicato momento televisivo, tanto apprezzato anche dai follower che hanno condiviso il pensiero di Valeria Fabrizi e sottolineato la professionalità della neoconduttrice.