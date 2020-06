Anzaldi della Vigilanza Rai: "Si può rimandare a casa un personaggio come Lorella Cuccarini?"

#iostoconlorella. E' il moto nato sui social - trend topic per giorni - in sostegno di Lorella Cuccarini, dopo le insistenti voci che la vorrebbero vicina all'addio in Rai, o almeno a 'La vita in diretta'. Si dice che la conduttrice non sia stata riconfermata per la prossima stagione del programma pomeridiano di Rai Uno a causa di "antipatie politiche", al contrario del collega Alberto Matano che invece dovrebbe tornare da solo alla conduzione. Per il momento solo rumors, anche se bastano ad alzare un polverone.

I fan non ci stanno e si fanno sentire, ma non sono gli unici. Anche diversi giornalisti si schierano dalla parte di Lorella, che dall'alto dei suoi 35 anni di carriera non deve dimostrare di più, e adesso anche Michele Anzaldi, Segretario della Vigilanza Rai. "Che senso ha puntare su alcune persone, farle crescere per un anno con trasmissioni quotidiane, e poi metterle in uno sgabuzzino, magari per assumere altri esterni che faranno la stessa fine? - chiede provocatoriamente in un'intervista rilasciata a Marco Zonetti per NotizieNazionali - Un'azienda si può permettere di dare un programma quotidiano ad un personaggio come Lorella Cuccarini, che peraltro non ne faceva da anni, e poi dopo un anno scartarla e rimandarla a casa?".

Lo stesso vale per Elisa Isoardi, anche lei, pare, non riconfermata (addirittura 'La Prova del Cuoco' sarà cancellato): "Due anni a mezzogiorno su Rai Uno, per poi finire nel dimenticatoio? - prosegue Anzaldi - Non è uno spreco di denaro anche questo? C'è una logica aziendale o politica dietro queste scelte? L'impressione è che i dirigenti giochino come con le figurine, dando soddisfazione di volta in volta a questo o quel politico, a questo o quell'agente, tanto pagano gli italiani. E' inaccettabile".

I quesiti, però, non riguardano solo gli artisti, come fa notare ancora Michele Anzaldi: "Sulla regolarizzazione dei giornalisti interni precari approvata ieri: ora che questi 240 diventano dipendenti a tutti gli effetti è doveroso che nelle trasmissioni non vengano più assunti esterni che diventino nuovi precari da regolarizzare e si usino solo le nuove risorse interne. Ma la Rai lo farà?". Bella domanda.