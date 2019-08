Cuccarini VS Parisi, nuovo round: "Vorrei capire come faccio a lavorare da 34 anni"

"Per avere la conduzione di un programma sulla Rai non bastano un paio di dichiarazioni sovraniste. Però di questi tempi aiutano molto", questo il tweet che Heather Parisi lanciò a luglio durante la presentazione dei Palinsesti Rai, dando l'ennesima spallata alla sua storica rivale, Lorella Cuccarini, quest'anno al timone de 'La vita in diretta', accanto ad Alberto Matano.

La conduttrice, che finora era rimasta in silenzio, riapre un nuovo round: "Mi sono ripromessa di non rispondere più alle sue provocazioni - ha detto al settimale Chi - Se fosse vero vorrei capire come faccio a lavorare da 34 anni. Chissà quali endorsment avrò avuto in passato. Faccio troppa fatica a spiegarmi il livore di Heather Parisi".

Nessuna replica da parte della ballerina, che però pochi giorni fa ha sganciato un'altra bomba dopo i bassi ascolti di 'Grand Tour', condotto sempre dalla Cuccarini: "Houston, abbiamo un problema! Cercasi disperatamente ascolti televisivi per ballerine sovraniste". La diatriba infinita.