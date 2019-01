Bomba Lorella Cuccarini, la replica a Heather Parisi: "Twitta da paradisi fiscali"

"Noto con piacere che H non si è ancora tolto l’auricolare dai tempi di “Nemica Amatissima” e dunque mi rivolgo direttamente al suggeritore “Umbi”: come mai una persona che da molto tempo ha lasciato l’Italia – per motivi che io non ricordo, ma forse qualcun altro si – continua ad occuparsi, twittando da paradisi ‬fiscali, di questioni che dovrebbero riguardare chi in Italia vive, lavora e paga le tasse? Ah saperlo…". Così Lorella Cuccarini replica su Twitter a Heather Parisi, che ieri aveva commentato con disappunto le sue posizioni "sovraniste" e filo governative a proposito del "sacrosanto blocco dei flussi migratori".

Polemica Lorella Cuccarini e Heather Parisi

Lorella risponde con un tweet, così come con un tweet era arrivato l'affondo di Heather. Oltre a contrattacare sulla tematica della polemica, ovvero il caso migranti, la showgirl romana lascia intendere che dietro alle parole della Parisi ci sia un "suggeritore". “Ci sono - aveva scritto ieri la ballerina americana - in ordine rigorosamente di importanza, ballerine d’étoile, ballerine soliste e ballerine di fila e, da oggi, anche ballerine sovraniste. O forse no, solo sovraniste.”