Lorella Cuccarini è stata tra le vittime di Paolo Bonolis nell'ultima puntata di Scherzi a Parte. La cantante è stata chiamata in uno studio di registrazione - complice il figlio - per realizzare una versione trap della sua 'La notte vola'. Ma la Cuccarini non poteva immaginare in che trappola stesse per cadere. Di fronte a parole forti, a frasi spinte, Lorella non ha resistito ed è sbottata.