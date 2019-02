Uomini e Donne, Lorenzo e Claudia dopo la scelta: che cosa è successo

(Nel video in alto, Lorenzo e Claudia dopo la scelta)

Si è concluso ieri sera il "trono" di Lorenzo Riccardi. In occasione della puntata speciale Uomini e Donne - La Scelta, il 22enne milanese ha scelto Claudia Dionigi come sua compagna di vita, escludendo la possibilità di una relazione con l'altra corteggiatrice, Giulia.

Lorenzo è stato indeciso fino all'ultimo. Poi i due giorni trascorsi in villa insieme alle ragazze sono stati chiarificatori e la scelta è ricaduta sulla bella romana. Lei, dal canto suo, lo ha tenuto sulle spine fino all'ultimo, aspettando lo scadere del tempo per presentarsi al party di fidanzamento. Poi è arrivata: "Tu sai che dovrei dirti di no, vero?", "Sì" ha risposto lui, "Ma come faccio?" ha poi aggiunto lei scoppiando in un sorriso e andandolo ad abbracciare.

Subito dopo la scelta, i due si sono lasciati andare a baci, balli e coccole tra gli invitati della festa. Poi si sono ritagliati qualche momento di riservatezza in un angolo del castello ed hanno confidato alla telecamera le loro emozioni. La complicità sembra perfetta. "Sei mio adesso", ha detto Claudia a Lorenzo. E lui ha risposto: "Ora siamo fidanzati". Entrambi, poi, hanno raccontato le paure provate negli ultimi giorni trascorsi in villa. Lei ha ammesso di aver temuto che le cose sarebbero andate diversamente, lui ha spiegato di aver ascoltato i suoi sentimenti: "Di solito sono uno che fa le cose con la testa, ma stavolta ho preferito ascoltare il mio cuore". [Nel video in alto, Lorenzo e Claudia dopo la scelta].

