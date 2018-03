Lorenzo Crespi dopo l'appello shock: "Sto andando in ospedale"

C'è apprensione per le condizioni di salute di Lorenzo Crespi. Da tempo non si avevano sue notizie, poi qualche giorno fa l'attore è tornato a sfogarsi su Instagram. Un post preoccupante in cui descrive una situazione di totale malessere e abbandono, e parla ancora della sua malattia ai polmoni.

Tanti i messaggi di affetto e solidarietà ricevuti, poi l'annuncio, con una sua foto di qualche anno fa: "Saranno sempre questi gli occhi con cui guarderò. Nessuna malattia potrà cancellarli. Sto andando in ospedale, il comandante mi sta facendo ricoverare (Crespi da quattro anni vive in una casa famiglia che si occupa di lui, ndr)".

La foto pubblicata da Lorenzo Crespi su Instagram

"Oggi è dura - si legge ancora nel post - Lori starà qualche giorno con i suoi uomini coccolato, state tranquilli, sono forte, supero anche questa. Vi voglio bene".