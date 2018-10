Caos Domenica Live, Lorenzo Crespi pubblica sms choc: "Ecco cosa pensano gli autori di Karina"

Lorenzo Crespi cala l'artiglieria pesante nella guerra contro Karina Cascella e pubblica sui social quelli che, a suo dire, sarebbero alcuni messaggi che gli avrebbe inviato un autore di 'Domenica live'. Sms decisamente poco lusinghieri nei confronti della opinionista del programma. "Non sopporto gli squallori e i doppi giochi e soprattutto la gente inutile" - esordisce l'attore siciliano su Twitter - "Domenica Live per me è stata una famiglia in questi anni ma forse è meglio che qualcuno faccia sapere alla signora Cascella cosa pensano gli autori di Domenica Live di lei... Il nulla va smontato sul nascere".

La lite tra Lorenzo Crespi e Karina Cascella

Ma facciamo un passo indietro. La lite tra Crespi e la Cascella è esplosa nel corso dell'ultima puntata di 'Domenica Live', quando i due, protagonisti dello stesso blocco, se ne sono dette di santa ragione. "Sei una nullità - ha detto Crespi alla rivale - Non ho mai sopportato l'inutilità nello spettacolo. Tu non capisci nulla di canto, di recitazione, di niente, e metti bocca su tutto". Da lì una discussione furiosa che non ha mai trovato riappacificazione.

Gli sms

Dopo la puntata dello "scandalo", Crespi avrebbe poi sentito gli autori del programma ed oggi pubblica online i presunti stralci della corrispondenza. Dai toni, sembra che Lorenzo sia rimasto offeso rispetto al trattamento ricevuto in puntata. Ecco alcuni messaggi: "Noi ti possiamo chiedere scusa se ci sei rimasto male - si legge - ma non puoi assolutamente pensare che sia stato costruito ad arte. E se ti andrà di stare ancora con noi non ti metteremo più contro Karina". E ancora: "Karina è pazza ed è risaputo, tu le hai dato della nullità, non sie stato tenerissimo e quindi lei è esplosa, la conosciamo tutti com'è Karina". "Sei stato meraviglioso, uno dei migliori Crespi di sempre a Domenica Live. Hai dato della nullità alla Cascella ed era il sogno di molti. Solo tu potevi farlo". Infine: "Tu fai parte della nostra famiglia e le cose in famiglia si risolvono in casa, non pubblicamente"