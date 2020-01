'Soliti Ignoti', speciale Lotteria Italia: i premi in diretta su Rai1

Il 6 gennaio, come da tradizione, torna su Rai1 l'appuntamento con la Lotteria Italia. A partire dalle 20:35, Amadeus conduce 'Soliti Ignoti - Il Ritorno - Speciale Lotteria italia', puntata dedicata all'estrazione finale dei biglietti fortunati.

Nel corso della serata, ricca di grandi ospiti, verranno svelati i 5 biglietti vincenti i premi di prima categoria, tra cui il primo premio del valore di 5 milioni di euro.

La partita vedrà come protagonista un concorrente del game e coinvolgerà diversi personaggi dello spettacolo, sia come ignoti che come protagonisti di un gioco finale che appassionerà il pubblico. I 5 biglietti verranno, infatti, abbinati a 5 personaggi famosi che si sfideranno e determineranno l'ordine dei 5 premi, a seconda di come si classificheranno.

Una serata all'insegna del divertimento, della musica e della comicità per festeggiare, come ogni 6 gennaio, la Befana supermilionaria.