Luca Argentero denuncia il furto di identità e pubblica il numero del responsabile

Su Instagram e Twitter Luca Argentero ha avvertito i follower che in questo periodo qualcuno si sta spacciando per lui su Messenger e WhatsApp per intavolare conversazioni.

“Sono stato informato che un personaggio di dubbia identità intrattiene conversazioni tramite Messenger e Whatsapp fingendo di essere me” ha scritto l’attore che, avvisato dai conoscenti dell'operazione di questo sconosciuto, lo ha anche sbugiardato pubblicando il numero utilizzato da chi gli ha rubato l’identità sui social.

“Ringrazio di cuore chi si è preso la briga di avvertirmi e chi mi aiuterà a porre fine al “divertimento” sconsiderato di questa persona” ha scritto Argentero chiaramente indispettito dall’accaduto e supportato dai fan pronti a dargli il suo sostegno.