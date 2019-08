Luca Bizzarri ricorda il debutto di Nadia Toffa alle Iene: "Era il tuo primo programma da sola"

Tra i tanti volti dello spettacolo che hanno voluto lasciare il loro ricordo di Nadia Toffa, spiccano quelli dei colleghi de "Le iene", la trasmissione di Italia Uno per cui la giornalista ha firmato alcune delle inchieste più celebri. Tra questi c'è Luca Bizzarri, ex conduttore dello show ideato da Davide Parenti, che ricorda commosso il debutto in tv di Nadia, scomparsa nella mattina di oggi dopo una lunga battaglia contro il cancro. "Era il tuo primo programma da sola - scrive su Instagram - Ed eri tesa. E quella tensione, quella emozione scoperta, sarà il mio ricordo di te". Toffa è arrivata a 'Le Iene' nel 2009, Bizzarri ha lasciato il programma nel 2011.

Morta Nadia Toffa, il ricordo dei colleghi delle Iene

"Come potrò dimenticare il coraggio, l'allegria, la tua faccia sempre vicinissima? Buon viaggio guerriera", scrive invece Nicola Savino, con cui Toffa ha co-condotto 'Le iene' negli ultimi anni, fino allo scorso maggio, data della sua ultima apparizione televisiva. "Ciao piccola mia, continueremo ad amarti ed ammirarti", il messaggio di Matteo Viviani. E ancora Nina Palmieri: "Eri (e sei!) forza e luce. E' stato un onore. Ciao Toffa, mancherai tanto".

Le Iene annunciano la scomparsa di Nadia Toffa

E' stata proprio la redazione ad annunciare la scomparsa della sua inviata. "E forse ora qualcuno potrebbe pensare che hai perso, ma chi ha vissuto come te, NON PERDE MAI - si legge in un post pubblicato su Facebook - Hai combattuto a testa alta, col sorriso, con dignità e sfoderando tutta la tua forza, fino all’ultimo, fino a oggi. D’altronde nella vita hai lottato sempre. Hai lottato anche quando sei arrivata da noi, e forse è per questo che ci hai conquistati da subito. È stato un colpo di fulmine con te, Toffa. È stato tanto facile piacersi, inevitabile innamorarsi, ed è proprio per questo che è così difficile lasciarsi. Il destino, il karma, la sorte, la sfiga ha deciso di colpire proprio te, la NOSTRA Toffa, la più tosta di tutti, mentre qualcuno non credeva alla tua lotta, noi restavamo in silenzio e tu sorridevi".