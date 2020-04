Luca Ward: “Come si fa a dire ‘andrà tutto bene’? Migliaia di donne e uomini hanno perso la vita”

‘Andrà tutto bene’ è la frase che più di qualsiasi altra esprime oggi la speranza collettiva che l’emergenza sanitaria si concluda al più presto per lasciare il posto a un futuro luminoso, lontano dalla drammaticità del contesto attuale che purtroppo continua a contare contagiati, ricoverati e morti a causa del coronavirus. La scritta compare sui balconi delle case che accolgono la quarantena di migliaia di famiglie, nei disegni di bambini che le accompagnano con arcobaleni colorati, affiancata ad hashtag che sui social e in tv si fanno veicolo di augurio, ma, controcorrente rispetto alla scelta, c’è anche chi, come Luca Ward, non è d’accordo con il messaggio tanto pronunciato.

Luca Ward contro la frase ‘Andrà tutto bene’: “Ho rifiutato di dirla in uno spot”

Su Facebook Luca Ward ha espresso tutta la sua contrarietà alla frase ‘Andrà tutto bene’ divenuta slogan benaugurale in questo momento di emergenza sanitaria.

“Ma come si fa a dire ‘andrà tutto bene. Migliaia di Donne e Uomini hanno perso la vita. Medici ed Infermieri che sul fronte del virus hanno dato la vita. Gli aiuti per gli Italiani non arrivano. Migliaia di lavoratori perderanno il posto. La politica che litiga creando panico ed incertezze quando dovrebbe fare il contrario. Come si fa a dire ‘andrà tutto bene’”, ha osservato l’attore prima di rivelare di aver rinunciato a partecipare a uno spot che includeva il controverso messaggio.

“Mi avevano chiesto di fare uno spot dove c’era questa frase... ‘andrà tutto bene’ Non ce l’ho fatta! Mi sono tirato indietro. Un pensiero per voi!”, ha spiegato nel post, commentato da quanti si sono detti concordi con la sua osservazione e anche da coloro che hanno sottolineato il significato di augurio e incoraggiamento di un’esclamazione utile a trascorrere meno peggio queste giornate tanto difficili.

