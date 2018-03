“Tonon, tu sei nato anziano”: lo show di Luciana Littizzetto a “C’è posta per te”

Acuta, spigliata e soprattutto esilarante: Luciana Littizzetto in grande forma durante la puntata di C’è Posta per Te andata in onda nella serata di sabato 17 marzo su Canale 5. Una gag davvero divertente quella messa in scena da Luciana Littizzetto con la complicità di Maria De Filippi che ancora una volta si è dimostrata un’ottima padrona di casa. Dall’altro lato della busta cinque ospiti: Raffaello Tonon, Luna Onestini, Paola Caruso, Michela Persico e Erojna Sulejmani.

“Tonon tu sei nato anziano”

Luciana Littizzetto li ha presi di mira tutti e a ognuno di loro ha riservato il suo sarcasmo e la sua ironia: a Raffaello Tonon ad esempio ha detto “Tu sei nato anziano, davanti la tua porta hanno messo il fiocco grigio”. Nel mirino anche Paola Caruso per la sua “risata” senz’altro originale che Littizzetto ha paragonato ad un pipistrello.

Il ballo di Luca Onestini

Anche Luciana Littizzetto ha subito il fascino di Luca Onestini e dopo una divertente gag con dei guanti gialli a cui ha preso parte anche Maria De Filippi, tutti insieme al centro dello studio hanno cantato la canzone che Onestini ha fatto diventare virale “Batti le mani, schiocca le dita…”