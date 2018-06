Un posto al sole, Lucio Allocca “Otello” colpito da infarto: le sue condizioni di salute

Lucio Allocca, attore napoletano che nella soap di Rai Tre ‘Un posto al sole’ interpreta il ruolo di Otello, è stato colpito da un infarto nella mattinata di ieri, 3 giugno.

Operato d’urgenza all’ospedale Caladrelli, Allocca adesso sta meglio. Ad aggiornare i tanti fan sulle sue condizioni di salute è il collega Patrizio Rispo, che nella stessa soap interpreta Raffaele Giordano.

“Ci ha già tranquillizzato sulla nostra chat di Un posto al sole, scherzando dopo la grande paura”, sono le sue parole rilasciate a Il Mattino.

“Solo noi ti possiamo distruggere, gli ho scritto – ha fatto sapere ancora l'attore – Lui mi ha ringraziato facendo l’occhiolino. È stato al gioco, come al solito. Lucio è forte e si sta già riprendendo. Ora dovrà riposare ma l’importante è che l’intervento sia andato benissimo”.

Allocca si trova ancora al Cardarelli, dove è stato ricoverato dopo il malore accusato all'alba di ieri e quindi operato con un'angioplastica.

Rispo era già ieri andato in ospedale per avere notizie del collega e amico: “Ancora per un giorno sarà in terapia intensiva – ha spiegato – non l’ho potuto vedere ma mi hanno garantito che sta già meglio. Ora forse, dopo la paura, riuscirà a dimagrire un po’ e ad avere un regime alimentare più sano”.