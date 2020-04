Lucio Presta contro Barbara d’Urso: “Suora Laica in paillettes che produce orrore televisivo”

In un lungo post pubblicato su Facebook Lucio Presta ha espresso tutto il suo dissenso nei confronti di Barbara d’Urso, in queste ore al centro di una valanga di critiche per il suo ‘Eterno Riposo’ recitato in diretta tv su Canale 5 insieme a Matteo Salvini.

Senza mai citarla ma riferendosi a lei con la definizione di “suora Laica in paillettes”, il noto agente dello spettacolo, marito di Paola Perego e manager – tra gli altri – anche di Paolo Bonolis, ha posto delle questioni criticando “l’orrore televisivo che produce ogni giorno, ogni mese, ogni anno” e puntando il dito verso la messa in onda di una certa programmazione.

“Pensierino del mattino in tempo di Corona Virus: posto che l’orrore televisivo che produce ogni giorno, ogni mese, ogni anno la suora Laica in paillettes (naturalmente nulla a che fare con le Suore Laiche vere che sono esempi da seguire ) è ormai da tempo sotto gli occhi di tutti e quindi vorrei non tornare sull’argomento quello che mi domando ogni giorno è: come mai una Testata giornalistica VIDEONEWS accetta di mettere la Firma su tanto poco e tanto orrore?”, ha esordito Presta: “Conosco da molti anni gli uomini che sono a capo di quella Testata giornalistica, anzi devono a chi scrive se hanno la gestione del pomeriggio di Canale 5 ,da anni ormai, essendo io quello che chiese ed ottenne da Mediaset il passaggio dalla gestione TG5 a quella di Videonews per sopraggiunte divergenze con CDR del Tg di allora durante la conduzione Perego, e posso dimostrare che ci sono delle persone capaci che sanno fare Tv e quindi è difficile da comprendere”.

“Si potrebbe obiettare che forse è l’Editore in persona che desidera mettere in onda questo scempio mal digerito anche dagli altri Talents delle reti Mediaset, ma conoscendo da ormai almeno 15/20 anni l’attuale board e proprietà mi sento di dire che lo trovo impossibile da accettare e da crederlo anche perché lo stile di PierSilvio è davvero altra categoria. Il mistero allora si infittisce, perché la Testata, il cdr, l’ordine dei giornalisti etc permettono ciò?”, si chiede ancora l’agente: “Io faccio da tempo la mia parte e nessuno dei miei assistiti va ospite dalla Signora delle paillettes e la mia parte credo di averla fatta, ora che la facciano gli altri. Oppure serve a qualcosa o qualcuno che ci sia in onda questo scempio ? Tacere equivale ad essere complici di tale orrore e personalmente non amo esserlo. Ah saperlo”.

Il post rilanciato anche su Twitter con il commento “Quando non riesci più a tenertela dentro” è stato commentato da molti utenti tra cui la moglie Paola Perego: “Condivido ogni tua parola”, il pensiero della conduttrice.

