Presta contro Heather Parisi: "Ha sbagliato con i miei figli". Lei replica: "Amicizia marcia"

Heather Parisi "è un'amica" ma è "ammalata di una tipica sindrome dei nostri tempi, il complottismo compulsivo". Lo ha detto Lucio Presta, agente di tanti personaggi dello spettacolo, ospite di 'AdnKronos Live' dove ha presentato il suo libro 'Nato con la camicia' (Mondadori), in cui racconta la storia della sua formazione umana e professionale. Dopo le parole dell'agente, la risposta al vetriolo dell'ex showgirl su Twitter.

L'attacco di Lucio Presta

"Heather è ammalata di una tipica sindrome dei nostri tempi, il complottismo compulsivo. Vede che il mondo è quasi sempre schierato dalla parte opposta a dove si trova lei. Non era così, ho cercato di dirglielo con parole dolce e non ci sono riuscito. Poi lei ha fatto una cosa che non avrebbe dovuto fare non a me ma ai miei figli, che l'hanno chiamata zia per tutta la vita, e i ragazzi hanno ritenuto che fosse giusto che questa cosa finisse in un'aula di tribunale. E lì che sta", ha concluso Presta.

La replica di Heather Parisi

''Ma lo scribacchino che mi definisce 'un'amica alla quale ho detto parole dolci senza riuscire' è lo stesso di 'giuro su quello che ho più caro che la sputtanerò ovunque per il suo privato?' - scrive Hather in replica su Twitter - E ci credo che non è riuscito! L'amicizia di questi personaggi è più marcia del loro odio''.