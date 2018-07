Lucio Presta in ospedale, il sostegno dei vip sui social

Disavventura per Lucio Presta. L'agente di spettacolo e marito di Paola Perego, 58 anni, è finito in ospedale. A comunicarlo è stato il diretto interessato con un post pubblicato su Instagram, in cui ha specificato di essersi sottoposto ad un intervento chiurgico al polso.

Nel messaggio, Presta si è immortalato sdraiato a letto ed ha ringraziato lo staff del Concordia Hospital di Roma. "Grazie al professor Di Giacomo ed Andrea De Vita per aver ricostruito il mio polso. Grazie al personale del Concordia Hospital per le premurose cure in particolare Adriana Nataloni". Non è chiaro se il problema sia stato causato da un incidente o se da complicazioni di altra natura.

I messaggi di sostegno dei vip

Tanti i messaggi di sostegno dei vip. "Tanto a te non ti ferma nessuno", scrive Rita Dalla Chiesa. Marco Liorni e Salvo sottile mandano la loro vicinanza: "Forza Lucio". Elisabetta Gregoraci fa gli auguri di pronta guarigione. E ancora Elena Santarelli, Cristiano Malgioglio, Daniela Ferolla, Francesca Brambilla, Rossella Brescia, Veronica Peparini, Gabriele Cirilli, Cecilia Capriotti, Camila Raznovich, Monica Leofreddi, Edoardo Stoppa, Elisabetta Pellini, Paolo Belli.