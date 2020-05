Chi è Ludovico Tersigni, Giovanni Garau nella serie ‘Skam Italia’

Ludovico Tersigni è tra i giovani attori italiani più voga del momento grazie al ruolo di Giovanni Garau in ‘Skam Italia’, serie parte del franchise norvegese ‘Skam’ da gennaio 2020 sbarcata su Netflix.

Nato a Nettuno, in provincia di Roma, l'8 agosto 1995, sin da piccolo Tersigni si è dedicato alla recitazione, ottenendo nel 2014 una parte nel film Arance & martello diretto dallo zio Diego Bianchi, conduttore di Propaganda Live su La7. La prima visibilità agli occhi del grande pubblico arriva grazie al film di Muccino L'estate addosso e alla serie in onda su Rai Uno Tutto può succedere, dove recita i panni del personaggio di Stefano Privitera. Nel 2016 viene scelto per interpretare il ruolo del protagonista nel film Slam - Tutto per una ragazza e nel 2018 esordisce nel ruolo di Giovanni Garau serie Skam Italia. Nel 2020 è il protagonista maschile della produzione italiana Netflix Summertime.

Nulla si sa rispetto alla sua vita sentimentale (i social non rivelano nulla a parte foto di scena e scatti posati), ma dalle sue dichiarazioni a Vanity Fair è evidente una certa ammirazione verso lo zio Diego Bianchi: “Negli ultimi anni Diego è stato molto importante per me: gli ho sempre chiesto dei consigli perché è una persona che si è fatta strada in questo mondo come un esploratore che attraversa la giungla con il machete. Cerco di prendere spunto da lui: mi piace seguirlo per quanto la quarantena ci impedisca di vederci e mi auguro di tornare nel pubblico di Propaganda Live. È una cosa che ho fatto tante volte e che spero di poter tornare a fare presto”.

