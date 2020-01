Luigi Favoloso torna in tv e racconta tutto: "Nina Moric mi ha tradito con un mio amico"

(Nel video sopra Luigi Favoloso racconta la sua versione)

Prima la denuncia di scomparsa, poi le accuse di violenza da parte di Nina Moric, adesso è Luigi Favoloso a parlare. Ospite a 'Live - Non è la d'Urso', l'ex compagno della modella croata racconta la sua verità.

Favoloso ha viaggiato per 9 nazioni in 29 giorni, dopo aver lasciato la Moric. Non una fuga, ma un viaggio per ritrovare se stesso e smaltire la delusione cocente: "Il 20 dicembre scopro una cosa terrificante. In un secondo, con un sms, ho capito di non avere più una famiglia. Io vivevo per Nina e Carlos, erano la mia famiglia, e con un sms ho capito di non averla più. Ho letto il messaggio di un'altra persona sul telefono di Nina, c'era scritto 'Ci siamo amati e desiderati', e lei gli ha risposto 'Ci siamo amati anche se siamo diversi'. Lui è un mio amico e vive a Napoli. Un giorno Nina mi aveva detto che andava a Napoli per lavoro. Ho verificato e scoperto che i biglietti quel giorno non glieli aveva fatti l'agenzia per cui avrebbe lavorato, ma questa persona".

Un tradimento doppio, in amore e in amicizia. E sulle accuse di violenza nei confronti della Moric e del figlio Carlos, Luigi Favoloso ha chiarito: "Io sono qua perché Nina mi ha denunciato. Lo ha fatto mediaticamente e legalmente. Lo sta facendo per continuare questa relazione in un modo malato. Io sono stato costretto, a volte, ad arginare alcune situazioni per proteggere lei o qualcuno da lei, poi le spiegazioni le darò a chi di dovere. Non ho mai dato un calcio, un pugno, uno schiaffo, non è mai successo".