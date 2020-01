'Storie Italiane', l’appello della madre di Luigi Favoloso: “Era angosciato”

Sono ore di apprensione per la famiglia e gli amici di Luigi Favoloso, ex concorrente del Grande Fratello 15 e già fidanzato di Nina Moric, che non dà più notizie di sé dal 29 dicembre 2019. Dopo la denuncia di scomparsa alla polizia e gli appelli che sui social invitano ad esortare chiunque abbia sue notizie a comunicarle, la madre del ragazzo, Loredana Fiorentino, è intervenuta nel programma di Rai Uno ‘Storie Italiane’ in onda oggi martedì 7 gennaio, per far sentire la sua voce e rivolgere il suo messaggio al figlio.

Luigi Favoloso scomparso, l’appello della mamma a ‘Storie Italiane’

“Ho paura che sia successo qualcosa”, ha confidato Loredana Fiorentino, mamma di Luigi Favoloso, intervenendo telefonicamente al programma ‘Storie Italiane': “Ho fatto una denuncia: Luigi è scomparso dal 29 dicembre. Quella sera mi aveva detto che aveva voglia di stare da solo, era angosciato”. La donna ha escluso le ipotesi formulate tra i presenti nello studio di Eleonora Daniele, tra cui quella che il 32enne possa essersi allontanato volontariamente magari con un’altra donna, poiché – ha detto Loredana – se così fosse stato di certo l’avrebbe avvisata per non impensierirla.

Luigi Favoloso scomparso, la mamma commenta la reazione di Nina Moric

A poche ore dalla notizia della scomparsa di Luigi Favoloso, Nina Moric ha pubblicato un post piuttosto polemico nei confronti dell’ex fidanzato, tacciato di aver costruito una messa in scena per far preoccupare i suoi cari.

“Non mi interessa quello che pensa Nina. Se fosse stato come dice lei Luigi me l’avrebbe detto”, ha dichiarato a Storie Italiane Loredana Fiorentino che in merito a un litigio di coppia tra i due che potrebbe aver spinto il figlio a prendere la decisione di allontanarsi, ha affermato: “In una coppia si litiga, io non so bene di che tipo fosse il loro litigio. Con le altre persone intorno no, non mi risulta che abbia litigato con qualcun altro”. Infine, il messaggio rivolto direttamente al figlio: “Luigi torna a casa, facci avere tue notizie, ti voglio bene”.