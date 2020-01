Luigi Favoloso scomparso, la segnalazione a ‘Pomeriggio 5’: “E’ stato avvistato”

(Luigi Mario Favoloso avvistato su un treno: i dettagli a 'Pomeriggio 5')

Dopo l’appello social della famiglia e le dichiarazioni della madre nel programma di Rai1 ‘Storie Italiane’, la vicenda della scomparsa di Luigi Mario Favoloso è stata indagata anche da Barbara d’Urso che, nel suo ‘Pomeriggio 5’ di martedì 7 gennaio, ha dato notizia di un dettaglio nuovo che potrebbe risultare utile a chi indaga sul fatto.

Un telespettatore, infatti, ha inviato in redazione uno scatto del ragazzo mentre era in treno verso Milano, risalente al giorno della scomparsa, ovvero il 29 dicembre, e un'altra persona ha dichiarato di averlo visto in zona Brera, sempre nel capoluogo lombardo. Informata sui nuovi elementi, la madre di Luigi Favoloso, Loredana Fiorentino, ha riconosciuto il giubbotto argentato confermando che si tratta del figlio.

Scomparso Luigi Favoloso, ex di Nina Moric: l'appello sui social

Luigi Favoloso, ex fidanzato di Nina Moric e protagonista del Grande Fratello 15, non dà sue notizie dallo scorso 29 dicembre 2019. Il giovane ha lasciato la sua Torre del Greco senza i suoi effetti personali e i suoi familiari hanno presentato denuncia di scomparsa spiegando che ha lasciato casa senza i suoi documenti e la sua auto. Nelle ultime ore su Instagram la ex fidanzata ha commentato la vicenda comunicando, attraverso le parole del suo avvocato, di non aver nulla a che fare con la scomparsa di Favoloso e di non voler quindi più essere collega a lui in nessun modo.