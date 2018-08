Crollo Genova, Favoloso ricorda un amico scomparso: "Mi mancherai"

Luigi Mario Favoloso, 30 anni, ricorda su Instagram un amico rimasto coinvolto nella tragedia di Genova. Il modello ed imprenditore napoletano affida ai social il suo messaggio di cordoglio per il ragazzo, venuto a mancare nel crollo del Ponte Morandi, avvenuto ieri alle 12.00 nel capoluogo ligure.

"Nel crollo del ponte di Genova sono rimasti coinvolti anche 4 ragazzi della mia città, Torre del Greco, uno dei quali mio amco di infanzia Matteo Bertornati - scrive Luigi - Non riesco ad immaginare il dolore della famiglia per una tragedia così assurda, un ponte che ti si sgretola sotto le ruote della macchina, la morte che ti viene incontro e nulla che tu possa fare per evitarla. Matteo era un amico che tutti avrebbero voluto avere, generoso, sempre pronto dare una mano agli altri, ad accogliere a casa sua anche chi non conoscesse. Mi mancherai, mancherai soprattutto alla tua famiglia, alla quale in questo momento sento ti rivolgere il mio più caloroso abbraccio".