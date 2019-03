Luke Perry, il commovente ricordo della compagna: “Con lui gli anni più belli della mia vita”

Nonostante la riservatezza che ha sempre caratterizzato la sua vita, Wendy Madison Bauer, compagna di Luke Perry, ha voluto fare un’eccezione alla regola per ringraziare i fan dei milioni messaggi di affetto ricevuti dopo la morte dell’attore di "Beverly Hills 90210" avvenuta il 4 marzo a qualche giorno dall’ictus che lo aveva colpito.

“Vorrei esprimere tutta la mia gratitudine a tutti coloro che mi stanno dimostrando supporto e mi stanno ricoprendo di amore,” ha detto la 44enne alla rivista People: “Le storie piene di calore della generosità di Luke e della sua gentilezza sono state una grande fonte di consolazione in questo periodo tanto difficile”.

“Gli ultimi 11 anni e mezzo al fianco di Luke sono stati gli anni più felici della mia vita, e sono grata di aver potuto trascorrere quel tempo con lui”, ha aggiunto Wendy. “Voglio anche ringraziare i suoi figli, la famiglia e gli amici per il loro amore e sostegno. Abbiamo trovato conforto l’uno nell’altro, nella consapevolezza che le nostre vite sono state toccate da un uomo straordinario. Lui mancherà moltissimo”.

Infine, Bauer ha ringraziato la famiglia del fidanzato, “un uomo straordinario, di cui si sentirà profondamente la mancanza”.

Chi è Wendy Madison Bauer, la fidanzata di Luke Perry

Wendy Madison Bauer e Luke Perry facevano coppia da qualche anno e, secondo indiscrezioni, si sarebbero dovuti sposare molto presto. Sempre molto riservati, l’unico evento a cui i due avevano preso parte insieme erano stati i GLAAD Media Awards, dove avevano calcato il red carpet mano nella mano.

Wendy Madison Bauer ha un passato da attrice: dopo aver recitato in serie tv di successo come House e The Mentalist, è diventata una psicoterapeuta matrimoniale richiesta soprattutto dalle star di Hollywood. Ha studiato psicologia clinica nella prestigiosa Antioch University di Los Angeles, ha una laurea in Scienze politiche e in Letteratura inglese alla Louisiana State University.