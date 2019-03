Luke Perry, la figlia Sophie rompe il silenzio: il messaggio per i fan

Sophie Perry ha scelto una foto che la ritrae abbracciata al suo papà Luke per ringraziare i fan degli innumerevoli messaggi d’affetto ricevuti in seguito alla morte improvvisa dell’attore star della serie tv 'Beverly Hills 90210'.

"Mi sono successe molte cose la scorsa settimana. Tutto sta accadendo così velocemente. Sono tornata dal Malawi appena in tempo per essere qui con la mia famiglia e nelle ultime 24 ore ho ricevuto una quantità enorme di amore e sostegno", ha scritto la 18enne su Instagram.

"Non posso rispondere individualmente alle centinaia di messaggi belli e sentiti, ma li vedo e apprezzo tutti voi per avere inviato positività alla mia famiglia. Non sono sicura di cosa dire o fare in questa situazione", ha poi aggiunto la ragazza che si è detta “grata per tutto l'amore”.

Luke Perry, la figlia Sophie era in Africa quando il padre è morto

La morte di Luke Perry, 52 anni, è avvenuta al St. Joseph's Hospital di Burbank, in California, a qualche giorno dall’ictus che lo aveva colpito. Come rivela People, quando il padre ha avuto il malore, la figlia Sophie era in Africa, dove da fine gennaio stava lavorando come volontaria. “La famiglia apprezza il sostegno e le preghiere che arrivano da tutto il mondo, e rispettosamente chiede privacy in questo momento di grande lutto", ha fatto sapere il portavoce dell’attore che nella sua vita ha sempre tenuto lontano dai riflettori il proprio privato.

Luke Perry: il matrimonio, il divorzio, la nuova compagna

La star di ‘Beverly Hills 90210’ è stato sposato con Rachel ‘Minnie’ Sharp dal 1993 al 2003. Dal matrimonio concluso con un divorzio pacifico, lontano da liti e beghe, sono nati due figli, Jack, oggi 21enne e wresler professionista, e Sophie che fa la volontaria.

Luke Perry aveva una nuova compagna, Wendy Madison Bauer, che avrebbe sposato presto se il destino non fosse stato così avverso.