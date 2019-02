Ictus per Luke Perry, è in ospedale

Ore di apprensione per Luke Perry. L'attore, conosciuto per il ruolo di Dylan McKay nella serie tv cult "Beverly Hills 90210", ha avuto un ictus ed è ricoverato in ospedale. Lo fa sapere il sito Tmz.

L'attore, 53 anni, noto anche per aver interpretato Fred Andrews, il padre di Archie (KJ Apa) nella serie "Riverdale", aveva girato di recente alcuni episodi a Los Angeles. I paramedici avrebbero risposto alla sua chiamata a Sherman Oaks (distyretto di Los Angeles) intorno alle 9.40 (ora locale). Luke Perry è stato immediatamente portato nell'ospedale più vicino.

Il malore per uno dei protagonisti più amati di "Beverly Hills 90210" arriva proprio nel giorno in cui la Fox ha annunciato per la prossima estate un reboot della serie tv che lo ha reso celebre.