Domenica Live, Luxuria torna dalla d'Urso e la accusa: "Da te mi aspettavo una reazione più severa"

Selvaggia Lucarelli le aveva consigliato di stare alla larga da certi salotti televisivi, dove lunedì scorso ha ricevuto degli attacchi volgari e sessisti da parte di Vittorio Sgarbi, ma Vladimir Luxuria è voluta tornare da Barbara d'Urso per un chiarimento.

A 'Domenica Live' l'attivista Lgbt non ha risparmiato la conduttrice, che continuava a chiederle scusa per non aver capito il suo disagio durante quella furiosa lite in perfetto 'stile Sgarbi': "In alcuni casi bisogna dire a determinate persone 'Quel linguaggio non lo usi nella mia trasmissione'. E non solo per me. Da te, Barbara, mi aspettavo una reazione più severa e immediata. Ti conosco da anni, conosco le tue battaglie in favore dei gay e della comunità Lgby. In quel momento dovevi essere la Barbara che bacchetta i concorrenti del Grande Fratello, anche se si tratta di Vittorio Sgarbi".

"Io continuavo a dirgli basta" ha ripetuto più volte Barbara d'Urso, ma evidentemente quel monito non è bastato ad arginare il suo ospite. "Cosa dovevo fare davanti a un uomo che mi dice 'Hai il ca***'? Che potevo dire? - ha tuonato Vladimir - Siamo arrivati a un grado di tale inciviltà che io nemmeno mi ci voglio confrontare con persone così. Io sono un'altra cosa. Mi sono ammutolita, sono tornata a casa e non ho dormito".

Il confronto tra la nostra @carmelitadurso e Vladiir Luxuria a #domenicalive pic.twitter.com/7ZXRtXKmB1 — Domenica Live (@domenicalive) November 24, 2019

Barbara d'Urso si difende: "Da dodici anni accanto ai più debili"

"Mi dispiace di non aver colto la tua sofferenza - si è giustificata ancora la padrona di casa -. Detto questo, non consento a nessuno di mettere una macchia sulla mia battaglia a favore dei più deboli, che va avanti da dodici anni. Mi sono scagliata contro il ministro Fontana, contro Salvini che stava andando al Congresso di Verona, sono andata da Matteo Renzi con il nastro tricolore per avere la data della legge contro l'omofobia".

Vladimir Luxuria in lacrime

Scuse accettate, ma ripensare a quanto accaduto è doloroso per Vladimir Luxuria, che crolla: "Barbara è vero che sono forte, che mi sono costruita una corazza, che mi sono fatta arrestare e che ho guidato le manifestazioni - ha detto in lacrime - Eppure sono fatta di carne e certe cicatrici a volte ritornano. In quella situazione sono tornati dei ricordi brutti della mia vita. Fino a quando Vittorio Sgarbi non mi chiederà scusa, non sarò mai più in uno studio televisivo dove c'è anche lui".