Al via Made in Sud con Stefano De Martino e Fatima Trotta: tutte le anticipazioni

Al via una nuova edizione di "Made in Sud". Lunedì 4 marzo, a partire dalle 21.20 su Rai Due, parte la attesissima stagione dello show prodotto in collaborazione con Tunnel Produzione. Alla conduzione Stefano De Martino, new entry di quest'anno, al fianco di Fatima Trotta. Tra le novità anche la presenza di Biagio Izzo e Francesco Paolantoni.

"La risata è il migliore vaccino contro la depressione e Napoli è una sicurezza totale", spiega Carlo Freccero. "Sapete che sono pazzo, ho deciso di fare questo programma 'contro' una dei programmi più importanti di Rai1, Il nome della rosa - scherza il direttore di Rai2 - È un'offerta complementare, ovviamente, ma vi spiego perché l'ho fatto. Ne Il nome della rosa un gruppo di frati cerca il secondo libro di Aristotele sulla risata e la comicità. Ecco, noi su Rai 2 vi facciamo ritrovare questa comicità".

Puntate e comici

Lo show sarà lungo sette puntate, ed andranno in onda in diretta dall'Auditorium del Centro di Produzione Rai di Napoli, con la regia di Sergio Colabona. Nuova la sigla, l'impianto scenico, ed alcuni volti tra i comici. Ci saranno fra gli altri, Mino Abbacuccio, gli Arteteca, Mariano Bruno, Paolo Caiazzo, i Ditelo Voi, Enzo e Sal, Gino Fastidio, Ciro Giustiniani, Simone Schettino, Antonio D'Ausilio, Peppe Laurato e Rosaria Miele, Francesco Albanese, Peppe Iodice, Francesco Paolantoni, Max Cavallari.

Il corpo di ballo

Presenti anche un corpo di ballo di otto elementi diretto dal coreografo Fabrizio Mainini, e i contrappunti musicali a cura di Frank Carpentieri. "Made in Sud" è un programma di Nando Mormone e Paolo Mariconda, scritto con Francesco Albanese, Gian Luca Belardi, Riccardo Cassini e Ciro Cerruti. A cura di Cristina Ambrosi, produttore esecutivo Corrado Pacetti, scenografia di Alida Cappellini Giovanni Licheri.

Come partecipare a Made in Sud

Per partecipare in veste di pubblico è necessario inviare una mail a biglietteriamadeinsud@gmail.com, inserendo nomi, cognomi, date di nascita e un recapito telefonico cellulare delle persone che desiderano accomodarsi in platea. La redazione del programma vi ricontatterà per una eventuale conferma e acquisto. Il biglietto, infatti, costa 10 euro, che saranno devoluti in beneficenza. Non saranno prese in considerazione mail che contengono più di quattro nominativi. Età minima 18 anni.