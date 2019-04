Made in Sud, Elisabetta Gregoraci riceve le scuse da Gino Fastidio in diretta tv

Elisabetta Gregoraci e Gino Fastidio hanno risolto sul palco dello show di Rai Due 'Made in Sud' il contrasto avuto la settimana scorsa dietro le quinte del programma con un gesto distensivo a favore di telecamere.

Durante la puntata di ieri lunedì 8 aprile, il comico è salito sul palco per porgere le sue scuse alla co-conduttrice: “Ci tengo tanto a chiederti scusa e per questo ti ho portato questa rosa. Ti faccio le mie scuse perché ci tengo, tu sei una cosa bella” ha detto il comico incoraggiato dall’applauso del pubblico. “Accetto le scuse però tu stasera devi fare una promessa a me e a tutte le persone. Mi devi promettere che ti devi volere più bene”, la replica della showgirl che ha apprezzato molto il gesto del collega protagonista autore dell’increscioso episodio.

La lite con Elisabetta Gregoraci dietro le quinte di Made in Sud

La lite tra Gino Fastidio ed Elisabetta Gregoraci si è consumata dietro le quinte di Made in Sud nel corso della precedente puntata del programma di Rai Due. Come confermato dalla stessa showgirl a chi, su Instagram, le aveva chiesto spiegazioni, l’uomo, infastidito per aver visto cancellata la sua esibizione a causa dell’intervento troppo lungo dell’ex moglie di Flavio Briatore, le ha inveito contro.

“Io passavo in corridoio e lui mi ha tirata per un braccio, urlava dicendo parolacce e l'ha fatto con più persone. Non stava bene” ha scritto Gregoraci smentendo poi la versione secondo cui il comico sarebbe stato allontanato dalla produzione per il suo comportamento. E così è stato: Gino Fastidio è così tornato in scena porgendo le scuse alla showgirl che si è dimostrata ben contenta del suo gesto.