Ciao Darwin, la seconda Madre Natura e la gag con Laurenti (vestito da cinese)

Dopo la bionda e affascinante Ema Kovac - madre natura della prima puntata di Ciao Darwin - il meccanismo della casualità ha scelto, per il secondo appuntamento del venerdì sera con la trasmissione di Paolo Bonolis, Angelina Michelle. Una bellissima rossa, con un casco di capelli lisci, labbra carnose, occhi chiari e un fisico mozzafiato. Di una bellezza imbarazzante, la modella ha immediatamente mandato in visibilio il pubblico in studio (e immaginiamo anche quello a casa).

La seconda Madre Natura di Ciao Darwin 2019, dopo aver fatto il suo ingresso in studio, si è prestata anche a una simpatica gag con Luca Laurenti. Il comico è entrato vestito da magnate cinese e ha detto: "Ho letto su internet che alle donne piacciono gli uomini ricchi, perciò mi sono vestito da capitalista cinese", scatenando le risa del pubblico. Per poi donare un biscotto della fortuna alla bellissima Madre Natura.

Angelina Michelle, chi è la seconda Madre Natura di Ciao Darwin

Angelina Michelle è nata in Francia ma ha origini russe. Pelle chiarissima, capelli rossi, fisico longilineo. Di professione fa la modella ed è fidanzata con un collega: il modello Norman Theuerkorn, bellissimo anche lui.