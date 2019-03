Ciao Darwin, la nuova Madre Natura e lo schiaffo a Luca Laurenti

E’ Ema Kovac la prima Madre Natura della nuova edizione di Ciao Darwin. La bellissima modella croata - bionda, occhi verdi e fisico sottile - ha conquistato tutti.

La modella è stata anche protagonista di una gag con Luca Laurenti, nei panni del trafficante Pablo Escobar, il quale ha rimediato un sonoro ceffone tra lo stupore e le risate del pubblico.

Ema Kovac è la prima Madre Natura di Ciao Darwin 8

Kovac vive a Milano, viaggia spesso per lavoro ed è molto attiva su Instagram dove pubblica scatti del dietro le quinte della sua attività di modella per diversi marchi famosi. Proprio su Instagram ha pubblicato uno scatto nelle vesti di Madre Natura, dicendosi orgogliosa per essere stata scelta per partecipare alla trasmissione di Canale 5: in poche ore ha ottenuto migliaia di mi piace e tantissimi commenti.

“Sei di una perfezione che fa paura”, le scrive un utente. Un altro commenta: “Finalmente una madre natura bella e raffinata anche nel viso”.

Ema Kovac, fidanzata felice su Instagram

Ema Kovac è fidanzata con l’italiano Luca Lanticina. Il giorno di Natale, la modella ha pubblicato su Instagram una foto che li ritrae insieme: lei sfoggia un anello dall’inequivocabile significato e nella didascalia scrive: “I said yes”.