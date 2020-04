Giancarlo Magalli: “Il coronavirus mi ha fatto riflettere: voglio fare pace con Adriana Volpe”

Sembra passato un secolo dalle provocazioni e dalle repliche piccate intercorse tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe, nate in diretta tv e proseguite a distanza senza mai trovare un punto d’incontro che ponesse fine alle incomprensioni. Oggi, però, alla luce della situazione generale segnata dall’emergenza sanitaria che sta attraversando il nostro paese e che ha toccato personalmente la ex conduttrice Rai, il presentatore è pronto a fare un passo verso di lei.

Al settimanale Oggi Magalli ha raccontato di aver riflettuto molto in questo periodo difficile, soprattutto sulla triste vicenda dei litigi con l’ex co-conduttrice dei Fatti Vostri, colpita dalla scomparsa del suocero morto per coronavirus: il conduttore si è detto pronto a riappacificarsi con lei, dispiaciuto com’è per la sua triste situazione famigliare.

Magalli: “Dispiaciuto per il lutto di Adriana Volpe”

Al settimanale Oggi Giancarlo Magalli ha spiegato così di essere pronto a riappacificarsi con Adriana Volpe dopo i contrasti del passato. “Io vorrei chiudere questa faccenda: è successo tutto solo perché caratterialmente non potevamo funzionare. Ormai sono passati anni, perché trascinarci in tribunale? In ogni caso, ho saputo che sta vivendo un momento difficile, un lutto in famiglia, e sono sinceramente dispiaciuto”, ha commentato il presentatore, pronto a seppellire l’ascia di guerra che, alzata in tv, era diventata oggetto di discussione in sede giudiziale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

‘I Fatti Vostri’ ai tempi del coronavirus, Magalli: “Resterò solo”

Magalli ha poi commentato la situazione del programma che continua ad andare in onda su Rai Due durante l’emergenza sanitaria in corso: “Noi dei Fatti Vostri siamo come i dieci piccoli Indiani del giallo di Agatha Christie”, ha spiegato: “Ogni settimana perdiamo un pezzo. Ospiti, pubblico, orchestra, una parte dei tecnici e una parte dei redattori. Rimarrò da solo. Già mi vedo che mi riprendo tenendo la telecamera. Comunque gli ascolti vanno anche bene. Perché sono tutti a casa? Sì, ma sono a casa pure i bambini, e quelli impediscono alla nonna di vedere la tv in pace perché vogliono il dvd degli Aristogatti”.