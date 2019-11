Giancarlo Magalli in diretta da Costanzo: "Feci vedere il pisellino a Gina Lollobrigida"

(Nel video sopra il racconto di Giancarlo Magalli)

E' esilarante il racconto che Giancarlo Magalli ha fatto al Maurizio Costanzo Show mercoledì sera, parlando della sua infanzia. "Papà lavorava nel cinema, quindi da piccolo frequentavo i set. Sono stato sulle ginocchia di Ava Gardner e in braccio a Humphrey Bogart". Poi l'incontro con Gina Lollobrigida: "In un film c'era la Lollobrigida. I macchinisti, che sono perfidi, se ne approfittarono di me che ero un bambino. Una volta mi dissero: 'Vedi quella signora? Si chiama Gina, fajè vedè il pisellino'. E io che non avevo malizia sono andato".

Un'immagine da morire dal ridere, e il conduttore ha proseguito autoironico: "La cosa peggiore è che poi da grande l'ho conosciuta Gina Lollobrigida. L'ho intervistata e una volta gliel'ho chiesto, ma lei non si ricorda di quel bambino. Ma quanti bambini ci saranno stati che avranno fatto così? Niente, non ho lasciato tracce". Nessun commento del padrone di casa, solo una grande risata.