Adriana Volpe: “Magalli spara all’immagine di una volpe, è una minaccia!”. Lui: “Stai serena”

Adriana Volpe (ancora) contro Giancarlo Magalli. Giancarlo Magalli (ancora) contro Adriana Volpe. I due conduttori tv, irrimediabilmente divisi da una reciproca antipatia che arriverà anche a vederli l’uno contro l’altra in tribunale, continua a vivacizzare il dibattito social a suon di post che ben esprimono il forte rancore, partito con l’ormai noto battibecco televisivo e proseguito con dichiarazioni e commenti velenosi.

L’ultima occasione che ha fatto sbottare la showgirl è stata la partecipazione dell’ex collega de ‘I fatti vostri’ al programma 'Comedy Central News' di Saverio Raimondo, trasmesso su Comedy Central. Il comico ha chiesto a Magalli di sparare all’immagine di una volpe e lui non si è tirato indietro. “Occhio a sparare alla volpe perché potrebbero offendersi sia gli animalisti che qualcun altro”, ha scherzato Raimondo; “Non si spara agli animali, forse a un cristiano sì”, il commento di Magalli che ha mirato e centrato la fronte della volpe raffigurata nella foto.

Magalli spara alla foto di una volpe, Adriana Volpe tuona: “Basta, superato il limite”

Il siparietto non è per niente piaciuto ad Adriana Volpe che, non apprezzando l’allusione tra l’animale e il suo cognome, ha affidato a Instagram il suo pensiero.

“Adesso dico BASTA !!!! Si è superato il limite ! Non posso tollerare quello che è andato in onda su Sky : Magalli dopo aver detto di essere stato un ufficiale istruttore dell’esercito , esperto conoscitore di armi da battaglia , SPARA ALL’IMMAGINE DI UNA VOLPE , (alludendo palesemente a me) , SPARA DRITTO IN FRONTE”, ha esordito la conduttrice a corredo del video che mostra la gag: “Questa non è ironia, è una minaccia ! Si va a sommare alla battuta : “io non parlo con le bestie“ sempre rivolto a me sulla 7 da Giletti”. BASTA a questa violenza verbale, basta alle intimidazioni,a questa violenza subdola e diffamatoria”.

“Sono immagini che si commentano da sole, comportamenti intimidatori che per quanto gravissimi non mi fanno arretrare di un passo e mi convincono anzi di aver fatto la scelta corretta nel rivolgermi alla giustizia”, ha concluso Adriana Volpe, suscitando la controreplica di Magalli che, via Facebook, ha risposto all’ira della collega.

Magalli risponde ad Adriana Volpe: “Rilassati, nessuno vuole farti del male”

“Rilassati, Adriana, nessuno vuole farti del male, soprattutto io che nella mia vita non ne ho mai fatto a nessuno”: inizia così il lungo post di Magalli scritto su Facebook in risposta allo sfogo di Volpe. “Quella che hai visto era solo una gag, neanche ideata da me, inserita in un programma di satira, uno di quei programmi che è consigliabile seguire avendo senso dell’umorismo”.

“Ormai ti agiti e ricorri agli avvocati per ogni cosa, accusandomi di ogni nefandezza, soprattutto per dare a me la colpa delle tue vicende professionali” – ha proseguito Magalli – “Vorrei ricordarti che abbiamo lavorato assieme per otto anni e il massimo della violenza che è uscito da me è stato dirti “rompipalle”: un eccesso del quale mi sono subito scusato. Ma da lì è partito un bailamme di dichiarazioni, mie e tue, interviste, querele e commenti che ci ha travolti. Non c’è da mesi un giornalista che non intervisti te stuzzicandoti su di me e viceversa. Se tu sapessi quante interviste ho rifiutato ed a quante domande su di te non ho voluto rispondere! Ma non sempre ci si riesce. A volte si cerca di sgattaiolare cavandosela con una battuta e a volte la battuta nell’immediatezza non riesce bene, come nel caso di Giletti. Anche in quel caso ti chiesi scusa e cercai di spiegare che “bestie” non era riferito a te, ma, come dicono gli americani, “when the shit hits the fan...” non c’è più niente da fare”.

“Però rilassati, io non voglio perseguitarti, ormai le nostre strade professionali si sono separate e la mia, come tu auspichi da anni, si avvia anche verso una serena conclusione”, ha aggiunto ancora Magalli, prima di concludere con un riferimento alla battaglia legale iniziata dalla collega: “Porta avanti le tue battaglie giudiziarie, ne hai il diritto, vedremo come si concluderanno, ma nel frattempo non avveleniamoci inutilmente la vita inventandoci veleni e minacce e arricchendo avvocati. Stai serena”.

Questione finita? A questo punto è lecito dubitarne…