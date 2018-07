Magalli senza filtri, il retroscena su Adriana Volpe

E' passato oltre un anno dalla bagarre scoppiata a "I Fatti Vostri" tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe, che ha poi lasciato il programma fra tante polemiche, ma di quella storia se ne parla ancora oggi. Se ne sono dette e scritte di tutti i colori al riguardo, ma il conduttore non si è mai lasciato demolire dalla vicenda, che in più di qualche occasione è andata oltre la semplice controversia televisiva.

"Sono ancora vittima di certe voci messe in giro dalla Volpe - ha fatto sapere Magalli in un'intervista su gay.it - ma tutte le donne che hanno lavorato con me possono tranquillamente testimoniare, anche se in molte l'hanno già fatto, quanto non sia misogino o prepotente sul lavoro. La pazienza ha un limite - ha detto ancora - L'ho persa dopo otto anni, non dopo otto settimane, ma oramai è una storia passata".

Una storia passata che però qualche strascico l'ha lasciato, facendo insinuare ai più maligni qualche problemino anche con Laura Forgia, che prese il posto della Volpe: "Cazzate - ha tuonato Magalli senza mezzi termini - Siamo andati sempre d'accordo e l'ha raccontato anche lei in diverse interviste". Ora è il momento di Roberta Morise, da settembre accanto a lui a "I Fatti Vostri", e su di lei il conduttore non ha nessun dubbio: "Sono più che certo che andrà tutto bene. Mi è bastato guardarla negli occhi per capire chi è".