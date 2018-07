Belen e Ilary assenti da Balalaika, clamoroso affondo di Forrest: "Troveranno lavoro in radio"

Non è passata inosservata l'assenza di Belen Rodriguez ed Ilary Blasi durante l'ultima puntata di "Balalaika". Le regine del programma sui mondiali di calcio targato Mediaset hanno deciso di non presenziare in occasione dalla diretta in onda ieri 15 luglio, che - secondo alcune indiscrezioni - sarebbe stata aggiunta straordinariamente all'ultimo per permettere di seguire la finale. Il motivo? "Impegni pregressi", spiega la versione ufficiale. Ma i più attenti hanno notato che proprio nella giornata di ieri Belen si è immortalata in vacanza al mare (per poi "volare" solo nella giornata di oggi verso destinazioni professionali).

L'affondo del Mago Forrest

A commentare l'assenza delle padrone di casa, oltre ai telespettatori via social, anche il Mago Forrest. Il comico siciliano, presenza fissa in trasmissione, ha infatti lanciato frecciatine varie alle colleghe durante la sua rubrica "Balalaika News": "La Fifa ha dato ordine ai cameraman di non inquadrare più bellezze sugli spalti, perché è sessismo - ha esordito - Quindi, noi ci siamo adeguati subito e abbiamo lasciato a casa Ilary Blasi e Belen Rodriguez. Giusto?". A rispondere alla domanda un imbarazzato Nicola Savino: "Ehm, no, in realtà…impegni pregressi…". E Forrest ha rincarato: "Belen e Ilary le abbiamo stoccate in magazzino, si troveranno un lavoro alla radio. Mentre loro (le giornaliste, ndr) possono rimanere, perché loro sono bellezze a partita iva, loro sono professioniste e possono rimanere".