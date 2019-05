Eurovision, Mahmood secondo: vince l’olandese Laurence

Secondo posto per Mahmood e l'Italia all'Eurovision Song Contest 2019, vinto dall'olandese Duncan Laurence con la sua ballata d'amora Arcade. Il cantante vincitore a Sanremo con la hit Soldi è stato battuto per pochi voti dopo un testa a testa.

"Il mio sogno si è avverato", ha detto il 24enne quando ha ricevuto l'iconico premio in vetro dal vincitore della scorsa edizione, Netta. Il testo di Arcade si ispira alla storia di un amico di Laurence che ha perso l'amore della sua vita e sulle esperienze personali del cantante. L'Olanda aveva già vinto il concorso 4 volte, l'ultima nel 1975.

Duecento milioni di persone hanno assistito allo spettacolo, secondo una portavoce del concorso. Sul palco della kermesse è salita anche Madonna, che si è esibita verso la fine dello spettacolo con un vecchio classico Like a Prayer e la sua nuova canzone Future: "Siete tutti vincitori - ha detto la popstar - non importa cosa succeda, arrivare fin qui non è stato facile".

L'icona statunitense si è esibita insieme a due ballerini - ognuno indossava una bandiera, quella israeliana e quella palestinese - che alla fine si sono tenuti per mano, in un'apparente richiesta di pace. "Il potere della musica è quello di unire le persone. Questa è la cosa più importante", ha dichiarato poi l'artista.