'Mai Dire Talk' rimandato in primavera? L'indiscrezione

Sta trovando qualche difficoltà di percorso il "revival" di 'Mai dire...', iconico format comico condotto dalla Gialappa's Band. A circa dieci anni dall'ultima edizione in prima serata, il programma è tornato su Italia 1 con una versione tutta nuova, 'Mai dire Talk', destinata stavolta a dissacrare l'incontrollabile proliferare del genere talk show sulle reti generaliste, ma gli ascolti si stanno rilevando tiepidi. Tanto che - stando a quanto apprende Today - la rete starebbe valutando di sospendere il programma con l'ipotesi di far slittare le puntate in scaletta a gennaio alla prossima primavera.

Già l'appuntamento di esordio non è stato segnato da un exploit. La Gialappa's - sino ad oggi, e da anni, circoscritta al ruolo di spalla al 'Gf Vip' e ai reality Mediaset - ha messo in campo protagonisti storici e volti nuovi, dal mitico 'Sensualità a corte' alla rivelazione Francesca Manzini, fino all'impeccabile Mago Forrest, ma ha finito per essere penalizzata. I motivi sarebbero da ricercare nella durata riservata alla trasmissione, percepita da più parti eccessiva (e ridimensionata di 15 minuti già nella seconda puntata), forse nella scaletta un po' caotica e nell'affollamento disorientante di ospiti ed opinionisti perlopiù taciturni in studio, e probabilmente anche dalla concorrenza decisa. E così ha finito per non superare mai il 5.2 per cento di share. A quanto pare non abbastanza per l'azienda.

Ieri ancora un calo, arrivando al 4.25% di share. Sulle altre reti, ma non tutte, un'artiglieria abbastanza pesante: 'Nero a metà' su Rai1 con Claudio Amendola campione di ascolti (19.89%), la finale di 'X Factor' più vista di sempre su Tv8 (5.4%), e poi 'L'amore non va in vacanza' su Canale 5, lo speciale Pavarotti su Rai2, 'Piazzapulita' su La7 (9.2%; 5.29%; 5.04%). A lasciare indietro lo show, invece, nelle puntate precedenti - la prima giovedì 29 novembre (5.2%) e la seconda giovedì 6 dicembre (4.8%) - le fiction di Rai1 'I nostri figli', ennesimo successo di Vanessa Incontrada, 'L'allieva' con Alessandra Mastronardi, 'La Tv delle ragazze', altro revival ma stavolta della Dandini.

A metà novembre, TvBlog, celebre sito di tematiche televisive, parlava di dodici puntate previste (a fronte delle sei in programma inizialmente). Ieri sera, sul finire della puntata, la Gialappa's ha salutato il pubblico dando l'arrivederci a gennaio, dopo la pausa natalizia, con altre puntate, ma non è chiaro quanti saranno ancora gli appuntamenti. La difficoltà della tv generalista, a grandi linee, sembra rimanere quella di non riuscire ad intercettare come prima quel pubblico giovane, giovanissimo che oggi confluisce su altri media.