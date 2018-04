Malgioglio senza filtri su Barbara D'Urso: "E' un carro armato"

Il Grande Fratello deve ancora iniziare ma bastano i nomi di conduttrice e opinionisti per avere la certezza che se ne vedranno delle belle. Barbara D'Urso torna al timone del reality dopo 14 anni e per il grande evento ha scelto due compagni d'eccezione.

Cristiano Malgioglio e Simona Izzo, protagonisti dell'ultima edizione vip, passano dalla Casa allo studio e sarà difficile per la padrona di casa gestirli. "Litigherò spesso - ha spiegato il paroliere in un'intervista a Tgcom24 - Spero mi faccia parlare altrimenti chiederò a Barbara di spegnerle il microfono, è una donna molto intelligente ma quando comincia un discorso non lo finisce più. Sicuramente non andremo d'accordo su nulla, abbiamo dei pareri discordanti su tutto. E io di certo non gliele manderò a dire".

E non usa mezzi termini nemmeno per descrivere Barbara D'Urso: "E' un carro armato. Una donna molto forte, ancora devo capire se per me sarà facile o difficile lavorare con lei. So solo che è una donna complice. Cerca sempre di prendere il meglio dalle persone che ha di fronte, e spero di darle il meglio. Vedremo. La nostra sarà una coppia bollente, con il terzo incomodo".