Malgioglio sbotta sui social: “Sbugiardare il sottoscritto è più che ridicolo”

L’amicizia è sacra, anche quando tra le persone si insinuano dinamiche lavorative che potrebbero in qualche modo minarne gli equilibri.

Per questo Cristiano Malgioglio ha voluto mettere nero su bianco l’importanza del sentimento reciproco con la sua grande amica, anzi “sorella”, Mara Venier, prossima alla conduzione di Domenica In.

Il paroliere ex concorrente del GF Vip e opinionista dei reality targati Barbara d’Urso, ha scritto parole molto dure nei confronti di quanti hanno sospettato che il suo rifiuto di seguire Mara Venier in Rai abbia generato una lite tra i due. Malgioglio, infatti, stando a quanto riportato dal settimanale Chi, resterà a Mediaset anche nella prossima stagione dove dovrebbe esserci in ballo anche un nuovo progetto lavorativo.

Malgioglio: “Nella vita si fanno delle scelte. Io ho fatto la mia”

“Se il gossip di questa estate deve essere il dissapore tra me e mia sorella da sempre @mara_venier vi sbagliate ...evitate di scrivere cose non vere e delle c…..”, ha esordito Cristiano Malgiorglio nel lungo sfogo in calce alla foto che lo mostra sorridente con la bionda conduttrice.

“Sbugiardare il sottoscritto e' piu che ridicolo.... come ho letto da qualche parte. Mi fa solo sorridere. Nella vita si fanno delle scelte. Io ho fatto la mia scelta. Mara farà una grande Domenica In come la bravissima @criparodi1. Dall'altra parte ci sarà LEI @barbaracarmelitadurso”, ha aggiunto ancora per poi concludere augurando a tutti piacevoli e spensierate domeniche di festa: “Detto questo godiamoci questa estate. La vita e' meravigliosa”.

Niente incomprensioni tra Malgioglio e Mara Venier, dunque, tantomeno rancori: semplicemente, il lavoro è una cosa, l’amicizia un’altra.