Malgioglio a ‘Superviventes’, l’attacco a Violeta: “In Italia sei famosa solo per una cosa”

Opinionista talmente di successo da essere ‘esportato’ in Spagna il nostro Cristiano Malgioglio che, dopo il grande successo ottenuto nei salotti dei reality italiani, ha varcato i confini nazionali per essere ospite di ‘Superviventes’, edizione iberica de ‘L'Isola dei Famosi’, e dire la sua sul programma e i suoi protagonisti. In particolare, il paroliere siciliano ha voluto dare il suo supporto all’amica concorrente Isabel Pantoja, secondo lui, l’unica vera star del reality.

“Isabel è la vera diva perché ha avuto il coraggio di mostrarsi nel fango, senza trucco e con i capelli bianchi. Per me lei ha già vinto”, ha detto Malgioglio prima di scontrarsi duramente con Violeta Mangriñan, ex tronista di ‘Mujeres y Hombres y viceversa’ (riadattamento spagnolo di Uomini e Donne), stizzita per non essersi sentita riconosciuta di una certa notorietà.

‘Supervivientes’, Cristiano Malgioglio attacca Violeta: “In Italia sei famosa solo per una cosa”

Tra Violeta Mangriñan e Cristiano Malgioglio è nato così un acceso botta e risposta inerente alle rispettive popolarità. “Se ti vedessi in metro non ti riconoscerei, perdonami… Perdonami non sono abituata a parlare con artisti così importanti”, ha detto la ragazza, protagonista di un momento di intensa passione con Fabio Colloricchio proprio davanti alle telecamere del programma. E proprio facendo riferimento al video bollente del reality, “Isabel è una stella. In Italia ti si conosce solo per aver fatto una cosa davanti alla telecamera” ha esclamato Malgioglio.

“E quindi? In Italia non si sc*pa?”, la risposta di Violeta al commento dell’opinionista, pronto a far valere la propria personalità anche oltre confine dov’è già molto conosciuto e pare stia valutando nuovi progetti lavorativi.